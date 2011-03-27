Yaz saati uygulamasına bu gece geçiliyor

T24 - Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ileri saat (yaz saati) uygulaması kapsamında, bütün yurtta saatler, bu gece saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınacak.





Kış saati uygulamasına 31 Ekim 2010 tarihinde geçirilirken saatler 04.00'te bir saat geri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da 10 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.





Karar çerçevesinde saatler, 30 Ekim 2010 Pazar günü de saat 04.00'te geri alınacak.





Yaz saati uygulaması, çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacını taşıyor. Ayrıca, yaz saati uygulamasıyla, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji talebinin (puant gücü) azaltılması hedefleniyor.





697 sayılı Kanunun 3097 sayılı Kanunla değişik 2. maddesi, ''Greenwich'e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınıyor. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir'' hükmü gereğince, yaz saati uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor.





Geçmiş yıllara bakıldığında yaz saati uygulaması, AB ülkeleriyle birlikte Mart ayının son pazar günü başlayıp, Ekim ayının son pazar günü bitiyor. Fakat bu yıl Bakanlar Kurulu kararı







YGS nedeniyle bir gün ileri alındı





Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Bakanlar Kuruluna yaptığı öneri ile ileri veya geri saat uygulamasına her yıl Mart ve Ekim aylarının son pazar günü (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlanıyordu.





Bu yıl Mart ayının son pazar günü aynı zamanda Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) yapılması nedeniyle öğrencilerin bu durumdan etkilenebileceği gündeme geldi. Bakanlar Kurulunun konuyu değerlendirmesi üzerine YGS sınavı nedeniyle bu yıl ileri saat uygulaması bir gün sonraya alındı. ile ileri saat uygulaması Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nın yapılması nedeniyle bir gün ileriye alındı.



