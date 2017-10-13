Yaz saati uygulaması torba yasayla devam edecek

Hükümet, kalıcı yaz saati uygulamasının yürütmesini durduran Danıştay'ı bypass etmeye hazırlanıyor. Yaz saati uygulaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri devam eden torba yasaya eklenerek devam ettirilecek.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın yaptığı hesaplamaya göre sadece elektrik faturalarına yıllık ortalama 2.5 milyar lira artırmasına rağmen, hükümet kalıcı yaz saati uygulamasını yasalaştırmaya hazırlanıyor. Yaz saatinin kalıcı hale getirilmesine ilişkin düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren 130 maddelik torba tasarıya girmesi bekleniyor. Daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılması gündeme gelen kalıcı yaz saatinin TBMM gündeminde tartışılarak hayata geçirilmesinin benimsendiği belirtiliyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 27 Eylül tarihinde yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu. Kararda, yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu’na verilen sınırlı yetkinin sürekli hale getirilmesinin yetki aşımı olduğu vurgulanmıştı.

Kararın, davalı Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması gerekiyor. Bu kararın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, uygulamanın devam edeceğini açıkladı. Düzenlemenin KHK ile olması bekleniyordu. Ancak Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, düzenlemenin TBMM’de tartışılarak hayata geçirilmesi görüşü ağırlık kazandı. Bunun için de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden torba tasarıya bir önerge verilerek düzenlemenin yasayla hayata geçirileceği kaydediliyor.

50 bin kamu lojmanı satılacak

Torba tasarıda yer alan kamu lojmanlarının satılmasına yönelik düzenlemeyle yaklaşık 50 bin lojmanın satılabileceği belirtildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet milletvekilleri uygulamayı eleştirdi.

CHP’li Zekeriya Temizel, “Lojman satışından gelecek para hocanın tellere takılan yünlerden beklediği gelire benzer. İşini bilen memur olmak zorunda mı hepsi?” diye sordu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da, düzenlemeyle Maliye Bakanlığı’na yetki verildiğini, lojmanların gözden geçirileceğini, şehir merkezinde kalıp kalmadığı, depreme dayanıklı olup olmadığının gözden geçirileceğini anlattı. Bunlardan ekonomiye kazandırılabilecek olanların kamu kurumlarından talep edileceğini anlatan Ağbal, “Lojman satışından elde edilen gelirler normalde bütçenin geliridir. Ama kamu kurumları satarsa, oradan elde ettiğin geliri yine lojman yapımında kullanacak. Bu maddede lojmansızlaştırma yok” dedi.

Maliye Bakanlığı Müşteşarı Abdullah Kaya, 240 bin civarında lojman olduğunu, bunlardan 131 bininin adalet, güvenlik, istihbarat personeline tahsisli lojman olduğunu belirterek, geriye kalan 109 bin lojmandan 50 bininin satılabileceğini söyledi.