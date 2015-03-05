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Yaşam

Yaz saati uygulaması ne zaman başlayacak?

İstanbul Valiliği 26 Ekim tarihinde kış saati uygulaması ile birlikte mesai saatlerini 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak belirlemişti

05 Mart 2015 10:33

Yaz saati uygulaması, 28 Mart Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece saatler, 1 saat ileri alınarak başlayacak.

Bakanlar Kurulu kararıyla 28 Mart Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece saatler, 1 saat ileri alınacak. Yaz saati uygulamasına geçiş 29 Mart 2015 saat 03.00'ı gösterdiğinde olacak ve saatler 1 saat ileri alınacak.

Geçtiğimiz 2014 yılında yaz saati uygulamasına yerel seçimler nedeniyle ileri saate 1 gün gecikmeli geçilmişti.

Yaz saati uygulamasıyla birlikte memurların mesai saatleri de değişecek.

İstanbul Valiliği 26 Ekim tarihinde kış saati uygulaması ile birlikte mesai saatlerini 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak belirlemişti. 30 Mart 2015 tarihinden itibaren yeniden eski saatlere dönülecek ve memurların mesai saati 08.30-12.00 ile 13.00-17.00 arasında başlayacak.

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