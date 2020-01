Yaz saati uygulaması ihracatı da etkiliyor

Yaz saatinin sürekli olması ekonomi, finans, ihracat, eğitim, spor ve günlük yaşam alanlarında, ciddi sorunlar ve riskler yarattı.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, İhracatçıların yabancı alıcılarla kontak saatleri ABD ve Orta Amerika ülkeleriyle 1 saate İngiltere ile 2 saate ve Avrupa ülkeleriyle de 3 saate kadar düştü. Birçok ihracatçı firma satış yapabilmek için her akşam saat 20.00- 21.00’e kadar mesai uygulamasına başladı. İhracatçılara göre bu da ek maliyet anlamına geliyor. Avrupa’nın üçüncü hazırgiyim tedarikçisi Türkiye her an müşterisine cevap vermek durumdayken, şu anda saat farkından dolayı muhatap bile bulamıyor.

"Bu saatle olmaz"

Saat farkından dolayı Türkiye’nin ihracattaki kaybının 13 milyar doları bulabileceği vurgulanıyor. Şimdi ihracatçılar yaz saatinin sürekli olmasından bu yana, aradan geçen yaklaşık 1.5 aylık süreçteki ekonomik kayıpları rakamsal verilerle, ilgili makamlara sunarak bu saatle gidilemeyeceğini dile getirecek. Özellikle batı illerinde henüz hava aydınlanmadan mesailerin ve derslerin başlaması sıkıntıları beraberinde getirdi. Türkiye’nin batı ve doğu uçları arasında 76 dakikalık fark bulunuyor. Yani doğu illerinde mesai 8’de başlarken, batıda da mesai başlangıcının 8 olması çalışanların ve öğrencilerin zifiri karanlıkta yollara dökülmesi anlamına geliyor.

Borsada uyumsuzluk

Eskiden Borsa İstanbul’da işlemler 9.15’te başlıyor ve son fiyatlamalar 17.40’ta yapılıyordu. Örneğin, Londra’daki bir finans kuruluşu, eğer Türkiye piyasasında işlem yapmak istiyorsa, yeni düzenlemeyle kış aylarında elini daha çabuk tutmak zorunda kalıyor. Kış aylarında Londra-İstanbul arasındaki saat farkı 3’e çıktığı için, Türkiye’de yapılan bir finansal işlem için son emir saati Londra saatiyle 14.40 olması gerekiyor.

İş dünyası şikâyetçi

Yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesi ticaretin büyük bölümünü Avrupa Birliği ülkeleri ile yapan sanayici ve ihracatçılarda da endişeye ve sıkıntıya neden oldu.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, eylül ayı sonunda yaz saattinin kalıcı hale gelmesini eleştirmişti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün toplam ihracatının yüzde 75’e yakın bölümünü AB ülkelerine yaptığını hatırlatan Şeref Fayat: “Uygulama kalıcı hale getirilirse saat farkı İngiltere ile 3’e, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerle 2’ye çıkacak. Avrupalı müşteri günde 2-3 saat karşısında muhatap bulamayacak. Oysa biz Avrupa’nın üçüncü hazır giyim tedarikçisiyiz ve her an müşterimize cevap vermek durumundayız” dedi.

"Türkiye’nin hem ticaretine hem imajına zarar"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin Türkiye’nin hem ticaretine hem de imajına zarar verdiğini anlattı. Türkiye’nin en büyük ekonomik partneri olan AB ile farkın, 2-3 saate çıkmasının ciddi sıkıntılar yaratacağını anlatan Tanrıverdi, ihracattaki kaybın 13 milyar doları bulacağını vurgulamıştı.

Tanrıverdi, “Çalışma saatlerimizdeki uyumsuzluk makası daha da açılacak, öğleden önceki mesaiyi tamamen kaybedeceğiz. Araya yemek tatili girecek. Biz ancak saat 14.00’ten sonra iş görüşmelerine geçebileceğiz. Örneğin İngiltere’den sabah uçağı ile günübirlik Türkiye’ye gelenler 3 saatlik zaman farkı nedeniyle doğru dürüst iş yapmaya fırsat bulamadan ülkelerine dönmek durumunda kalacaklar” demişti.

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynadığı maçların başlangıç saatleri de Türkiye saati ile 21.45’ten 22.45’e kaydı. Uzatma ve penaltı atışları olmazsa maçların bitişi devre arasıyla birlikte 00.30’u buluyor.

Elektrik Mühendisleri Odası, “Kararla, kışın sabah saatlerinde aydınlatma ihtiyacının büyüdüğünü, bunun da cari açık üzerinde negatif etkisi olan enerji faturasını kabartacağını” vurgulayarak, uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.