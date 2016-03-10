Yaz saati uygulaması başlıyor...

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektirik tasarrufu sağlamak amacıyla uygulanan yaz saati düzenlemesine, 27 Mart pazar günü 03:00'ten itibaran saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla başlanacak.

Türkiye'deki yaz saati uygulaması ilkbaharda başlıyıp sonbaharın ortasında bitiyor. Geçen yıl, kış saati uygulaması, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle iki hafta gecikmeli olarak 8 Kasım'da başlamıştı. 8 Kasım'da saatler 04.00’ten itibaren bir saat geri alınmıştı.

Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun 'a dayalı olarak uygulanan yaz saati uygulaması Türkiye'de, ilk kez 1925 yılında başladı.