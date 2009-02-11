Yaz modası ultra kısa şortlar

Haber Türk'ün haberine göre; geçtiğimiz kış, bol bol kışlık şort giymiştik. Bu gelenek yazlık şortlarla 2009 baharına da uzanacak. Ancak bir farkla; boyları süper mini! Kimileri neredeyse mayo denecek kadar kısa boylarda. Bu yaz cesaret sınırlarınız ne kadar kısaya izin veriyorsa o kısalıkta bir şortu üzerinize geçirin!