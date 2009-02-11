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Yaşam

Yaz modası ultra kısa şortlar

Dünya şehirlerinde moda haftaları düzenlenirken, 2009 ilkbahar-yaz modası da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

11 Şubat 2009 02:00

Dünya şehirlerinde moda haftaları düzenlenirken, 2009 ilkbahar-yaz modası da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Haber Türk'ün haberine göre; geçtiğimiz kış, bol bol kışlık şort giymiştik. Bu gelenek yazlık şortlarla 2009 baharına da uzanacak. Ancak bir farkla; boyları süper mini! Kimileri neredeyse mayo denecek kadar kısa boylarda. Bu yaz cesaret sınırlarınız ne kadar kısaya izin veriyorsa o kısalıkta bir şortu üzerinize geçirin!









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