Yaz kokusunu evinize getirecek 3 öneri

Görkem Gömeç *

Havalar güzelleştikçe doğanın kokuları da güzelleşmeye, çiçekler ve ağaçların reyhaları şehri doldurmaya başladı. Ama parklardan ya da doğadan uzaksanız ve şehrin ve trafiğin kokularının evinizin içini de işgal etmesini istemiyorsanız, bu doğal tarifler ile yazı evinize davet etmeniz mümkün.

Okaliptüs ve Çiçek Demetleri

Banyonuzu kişisel spanız yapın. Banyonuzun duş başlığına asacağınız biberiye, lavanta ve okaliptüsün yayacağı enfes kokular tüm banyoyu hatta evinizi doldurmaya hazır.

Pazarlardan, otacılardan ve çiçekçilerden alacağınız bu bitkileri köklerinden bir ip ile bağlayarak baş aşağı bir şekilde ahizenize asabilirsiniz. Bir sonraki yapacağınız duştan yükselen buharlar bu bitkilerin kokularını da evinize yayacak. Ama dikkat edin ıslanmayacak bir yerde bulunsun.

Esansiyel Yağlardan Oda Spreyleri

Evinizin kendine özel kokusunu hazırlamaya ne dersiniz? En sevdiğiniz esansiyel yağları birbiri ile karıştıratak, zehirli kimyasallardan uzak bir oda kokusu hazırlıyabilirsiniz.

Esansiyel yağınızın su ile karıştırarak ve yoğunluğuna göre damla damla ekleyerek ağır bir kokunun oluşmasını engelleyebilirsiniz. Karışıma yağın su ile ayrışmasını engellemek için biraz alkol de ekleyebilirsiniz, ama eğer alkol eklemek istemiyorsanız, spreyi kullanmadan önce iyice çalkalamayı unutmayın.

Hafif Ateşte Bahar Kokusu

Daha önceden sonbahar için böyle bir tarif sunmuştuk. Baharın sonlarını yazın başlarını yaşadığımız şu günlerde tek yapmanız gereken tarçın ile karanfilleri çıkarıp, yerine salatalık ve nane yapraklaı eklemek.

Limon-okaliptüs ve biberiye-misket limonu gibi mevsimin çiçek ve meyvelerini karıştıracağınız tarifleri denemekten korkmayın. Tek yapmanız gereken bu karışımı altı kısık bir şekilde bir demiliğin içine atıp, çiçek ve meyvelerin kokusunun odanızın içine yayılmasına izin vermek.

* Bu yazı ilk olarak Yeşilist'te yayımlanmıştır