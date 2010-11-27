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Yaşam

Yaz geri geliyor, sıcaklık 20 derecenin üstüne çıkacak!

Yağışlı hava ülkenin büyük bir kısmını terk ediyor

27 Kasım 2010 02:00

T24 - Yağışlı hava ülkenin büyük bir kısmını terk ediyor. Lodosla birlikte sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde hissedilir derece artıyor.

Yarın Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olacak.

Ülkenin diğer bölgelerinde ise yağış beklenmiyor.

Yağışların, Tekirdağ ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ve Gökçeada çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, yarın kuzey ve batı bölgelerde, pazar günü güney kesimlerimizde 2 ila 4 derece artarak, batı bölgelerde 8 ila 10 derece, diğer bölgelerde ise 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Pazar günü Trakya ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağış görülecek, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.

Pazartesi günü ise ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Rüzgarın, cumartesi günü iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına (50-70 km/saat), pazartesi günü ise Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi ve pazar günü bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- İstanbul: 22/23 derece,
- İzmir: 23/24 derece,
- Adana: 26/27 derece,
- Ankara: 19/20 derece,
- Diyarbakır: 20/21 derece.


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