Yayman: Bodrum'da veliler bakımlı, öğretmenler döküntü

T24- Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki, ‘Çocuktaki Değişimi Anlama Sağlıklı Aile ve Toplum İlkelerini Güçlendirme Projesi’ seminerine, Vali Yardımcısı Mestan Yayman'ın sözleri damgasını vurdu.



Muğla Valiliği tarafından Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde, ‘Çocuktaki Değişimi Anlama Sağlıklı Aile ve Toplum İlkelerini Güçlendirme Projesi’ kapsamında bir seminer düzenlendi. Seminere aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü de yapan Vali Yardımcısı Mestan Yayman, konuşmacı olarak katıldı. Gazi Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Metin Gördük ve Muğla Anadolu Lisesi Özlem Gürbüz’ün de konuşmacı olmalarına rağmen seminere katılmadı.

İki saat süren ve aralarında öğretmenlerinde bulunduğu 400 velinin izlediği seminerin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Yayman'ın “Bodrum’da velileri bakımlı, öğretmenleri döküntü buldum. Bazı öğretmenler ev ziyaretlerine gitmeyip, bira içiyor, kağıt oynuyor. Al kızı ver papazı yapıyor” sözleri buz gibi bir hava estirdi. Aralarında öğretmenlerinde bulunduğu yaklaşık 40 veli Yayman'ın bu sözlerini tepki gösterip, salonu terketti. Yayman daha sonra konuşmasına velilerden çocuklarına sahip çıkmaları konusunda önerilerde bulunarak, devam etti.





YAYMAN, “ESPRİ YAPTIM”







Seminerin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri süren Yayman, “Bodrum'da velileri bakımlı, öğretmenleri döküntü buldum” sözünü espri olsun diye söylediğini ileri sürdü. Yayman, “Ne mühim bir şeyi olacak ki bunun. Arkadaşlar, alındıysa özür dileriz. İnsanları güldürmek için espri yapıyoruz. Velileri biraz daha onore etmek için kullanılmış bir sözdü. Dört, beş öğretmeniimiz bu sözümün ardından yerlerinden kallkmıştı. Demek, öğretmenlerdi. Bizler bu işi yaparken hakikaten çok fedakarca davranıyoruz. Bu semineri yaparken hafta sonları da çalışıyoruz. Alınganlıklar olabiliyor. Ancak, kesinlikle alınmaları için söylemedim” diye konuştu.

Velilerden Neslihan Gökçeoğlu, Vali Yayman'ın velileri yüceltmek isterken öğretmenlere hareket etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “En kutsal mesleklerden biri öğretmenliktir. Çocuklarımı yetiştiren öğretmenlere hakareti içime sindiremediğimi için oradan ayrıldım” dedi.





EĞİTİM-SEN'DEN KINAMA







Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği de yaptığı yazılı açıklamayla Yayman'ı bu sözleri nedeniyle kınayıp, öğretmenlerden özür dilemeye davet etti. Açıklamada, Vali Yardımcısı Yayman'ın öğretmenlerden ev ev dolaşarak yardımam muhtaç velilerin tespit edilmesini istediği vurgulanarak, “Yayman, ayakları yere basmadığı ileri sürülen projesine destek olmadıkları için daha önce de öğretmenleri suçlamıştı. Ülkemizde yardıma muhtaç olup da tespit edilmemiş aile yok denecek kadar azdır. Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve muhtarılıklar bu işi zaten yapmakta. Yardıma muhtaç aileleri tespit etmek öğretmenlerin işi değil. Öğretmenlere sorulursa, okullarındaki yardıma muhtaç öğrencileri bildirirler. Yayman, öğretmenleri asli görevlerinin dışında işlerde görevlendirmek istemektedir. Bu istek yanlış olduğu kadar, anlamsızdır. Asıl olan herkesin kendi işini yapmasıdır” denildi.