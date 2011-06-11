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Yaşam

YAYLADAĞI'NA 4 ÇADIR HASTANE YAYLADAĞI (A.A)

11 Haziran 2011 16:29

-YAYLADAĞI'NA 4 ÇADIR HASTANE  YAYLADAĞI (A.A) - 11.06.2011 - Suriye'deki olaylar nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde oluşturulan çadır kentte Sağlık Bakanlığı tarafından 4 adet çadır hastane kuruldu. İlçedeki eski TEKEL binasında oluşturulan çadır kentte Suriyeliler yaşamlarını sürdürürken, hastalananlara ilk müdahalenin yapılması için Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, eski TEKEL binasının girişine, Ankara'dan gönderilen 4 adet şişme çadır hastane kurdu. Çadır hastanenin ikisinin erkeklere, diğer ikisinin de kadınlara hizmet vereceği öğrenildi. Toplam 10 yatak kapasiteli hastanelerin, yaralılar için acil müdahale hizmeti vereceği belirtildi. Bölgeye ayrıca, akşam saatlerinde de mobil laboratuvar ve röntgen araçlarının getirileceği öğrenildi.

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