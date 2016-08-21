Yayladağı kırsalına top mermisi atıldı

Suriye'den atılan top mermisi, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alana düştü. Olayda yaralanan olmazken, bölgede yangın çıktı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Yukarı Pulluyazı köyü kırsalına, Suriye'den atılan top mermisi düştü.

Alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait topçu birlikler Lazkiye kırsalında yer alan Türkmendağı'ndaki birçok köye saldırdı. Rejimin kontrolündeki bir noktadan atıldığı belirlenen bir top mermisi, Pulluyazı Karakolu yakınlarındaki ormanlık alana düştü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede alevler yükseldi. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden çağrılan ekipler müdahale ediyor.

Öte yandan hudut birliklerinin merminin atıldığı noktaya misliyle karşı atış yaptığı öğrenildi.