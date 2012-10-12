Yaylada santral kurup elektrik faturalarından kurtuldular

Rize'nin Avusor Yaylası'nda köylüler kaynak suyu üzerine santral kurarak köyün elektrik sorununu çözdüler.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'nda, 10 yıl önce akarsu üzerinde santral kuran köylüler, 100 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayıp fatura ödeme derdinden kurtuldular.

Yayla sakinlerinden Mustafa Kuyumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi hepsini rahatlıkla kullanıyoruz. Santral sayesinde hem yayla evlerimizin aydınlanmasını gerçekleştirdik hem de boşa akan suyu değerlendirdik.'' dedi.

Çoğunluğu ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen evlerin yapısı, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor.