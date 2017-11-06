Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Göktepe Yaylası\'nda mahsur kalan 3 kişi, sabaha karşı kurtarıldı. Sülek Yaylası\'nda mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Manavgat\'ın Belenobası Mahallesi\'nde oturan Savaş Balkan, Şükrü Atalay ve Şaban Gün ile birlikte hafta sonunu geçirmek için cumartesi sabahı Akseki\'ye bağlı Göktepe Yaylası\'ndaki evine gitti. Bölgede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle dönemeyen Savaş Balkan, Şükrü Atalay ve Şaban Gün mahsur kaldı. Savaş Balkan\'ın cep telefonuna ulaşamayan babası Hüsnü Balkan ve kardeşi Nuh Balkan, Göktepe Yaylası\'na ulaşımın daha kolay olduğu Konya\'nın Bozkır İlçesi\'ne giderek yetkililere haber verdi. Bozkır\'dan AFAD ve jandarma ekipleri yaylaya ulaşıp mahsur kalanları kurtarmak kepçeyle yola çıktı.

GÜNDOĞMUŞ\'TAN GELEN EKİPLER KURTARDI

Olayın haber verilmesiyle yaylaya daha yakın olan Antalya\'nın Gündoğmuş İlçesi\'nden AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri de bölgeye hareket etti. Gündoğmuş\'tan çıkan ekipler mahsur kalan 3 kişiyi, saat 03.00 sıralarında ulaşarak kurtardı.

Dönüş yolunda Bozkır\'daki ekiple birlikte kepçeyle yaylaya doğru giden Hüsnü Balkan ve Nuh Balkan ile karşılaşan ekipler, onları da alarak döndü. Savaş Balkan, Şükrü Atalay ve Şaban Gün sabah saatlerinde Belenobası Mahallesi\'ndeki evlerine geldi.

SÜLEK YAYLASI\'NDA KALANLARI KURTARMA ÇALIŞMASI

Diğer yandan Akseki\'ye bağlı Sülek Yaylası\'nda mahsur kalanları kurtarmak için ekipler dün gece kepçeyle harekete geçti. Yolda kepçenin arızalanması nedeniyle kurtarma çalışması sabah bırakıldı. Bu sabah saatlerinde kepçenin tamir edilmesiyle Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için yeniden yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, mahsur kalanları kurtarmak için yaylaya hareket ettiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI