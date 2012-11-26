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Dünya

Yayınladığı üstsüz fotoğraflar koltuğundan etti

10 yıldır Irish Daily Star gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Michail O’Kane Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarını basınca koltuğundan oldu

26 Kasım 2012 11:16

Cambridge Dükü Prens William’ın eşi Kate Middleton'ın Fransa'nın güneyinde tatil yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını basan İrlanda'nın tabloid gazetesi “Irish Daily Star”ın genel yayın yönetmeni Michael O'Kane'in istifa etti.

Gazetenin bağlı olduğu News & Media Yayınevi'nden yapılan açıklamada, fotoğrafların eylül ayında yayımlanmasının ardından görevinden el çektirilen O'Kane'in gazetedeki işinden yaşananların bir sonucu olarak istifa ettiği duyuruldu.

Açıklamada, 10 yıldır gazetenin genel yayın yönetmenliğini sürdüren O'Kane'in kendi isteği üzerine görevinden ayrıldığı belirtildi.

Kate ile William'ın, Fransa'da tatilde güneşlenirken çekilen fotoğraflarını ise ilk olarak Fransız magazin dergisi "Closer" yayımlamıştı.

İngiliz gazeteleri fotoğrafları basmazken, İtalyan dergisi "Chi" de özel bir sayıda fotoğraflara yer vermişti. (Deutsche Welle Türkçe)

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