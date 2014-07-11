Yayınevi olmayan Yeni Şafak ve Star'a Diyanet fuarında stant

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarı'na Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Zaman Kitap'ında aralarında bulunduğu 20 yayın evinin alınmamasının yer sıkıntısı sebebiyle olduğunu savundu.

Yayınevi olmadığı halde fuarda stant verilen Yeni Şafak ve Star gazetelerinin ise yayınevinin tanıtımını yapmak üzere bir anlaşma yapıldığı ifade eden Görmez, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özavşar'ın Zaman Kitap'ın fuara alınmamasıyla ilgili olarak "Süreçle alakalıdır herhalde" açıklamasını ise kişisel yorum olarak değerlendirdi.

İstanbul Müftülüğü'nün Hidiv Kasrı'nde düzenlediği iftar programına İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Süryani Ortodoks Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Fener Rum Patrikhanesi temsilcisi Peder Benyamin, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'nden Başpiskokopos Aramya Ateşyan, Hahambaşı İshak Haleva, farklı din ve cemaatlerin temsilcileri ile diyanet mensupları katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan program, dua edilmesiyle devam etti. İftarın ardından kürsüye çıkan Mehmet Görmez, Ramazan ayının önemine dikkat çekti. Görmez, "Ramazan'ın bütün insanlığa merhamet adalet, şefkat, huzur getirmesini temenni ederim. İnanın en büyük unutkanlığı Rabbini unutmasıdır. Ramazan'ın en büyük değeri bize unuttuklarımızı hatırlatmasıdır." ifadelerini kullandı.

Programın ardından her sene Beyazıt Meydanı'da düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarına Zaman Kitap'ında aralarında bulunduğu 20 yayınevinin alınmamasıyla ilgili yöneltilen soruya cevap veren Görmez, "Kimse bunda herhangi bir kasıt aramasın. Mekan hakikaten çok sınırlı. Durum böyle olunca belli bir sayıda yayınevi kabul edebiliyorlar. Her sene mutlaka dışarıda kalan yayınevlerimiz var. Bundan dolayıda üzülüyoruz. Bunun kriteri kitap sayısı kadardır." şeklinde cevap verdi.

Star ve Yeni Şafak Gazetelerinin yayınevi olmadı halde fuara alınması ile ilgili olarak "Bu gazetelerle tanıtım anlaşması yapılmış." diyen Görmez, "Bu gazeteler Bir yayınevi olarak alınmamış. Bu tür konulardan artık ayrılıklar gayrılıklar çıkarmaya sürekli oradan bir şeyler üretmeye çalışmayın. Çünkü orada aynı mahiyette başka kitapevleri de var. Ve onlar bütün yayınlarıyla oradalar. Fuara alınmayan yayın evleri kitaplarını orada bulunan yayınevlerine verebilirler ve orada sergileyebilirler. Bir kitap evine katılımdan dahi, Ramazan başından itibaren bu tür şeyler çıkarmak, ayrılık, gayrılık üretmek doğru değil. Bunu yapmayın lütfen." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özavşar'ın Zaman Kitap'ın fuara alınmamasını "süreçle alakalıdır herhalde" şeklinde değerlendirmesi hatırlatılması üzerine Görmez, "Kişisel açıklamaları bana sormanızı size yakıştırmıyorum. Bırakın artık bunları." şeklinde cevapladı.