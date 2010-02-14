Yayıncılığın duayeni Ahmet Küflü öldü

T24 - Türkiye'de yayıncılığın duayen isimlerinden, Bilgi Yayınevi'nin sahibi Ahmet Tevfik Küflü dün sabaha karşı (13 Şubat 2010) evinde yaşamını yitirdi.



Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Küflü’nün ölümü Bilgi Yayınevi çalışanları ile sevenlerini yasa boğdu.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Küflü son yolculuğuna yarın (15 Şubat 2010) Kocatepe Camisi’nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından uğurlanacak. Küflü’nün cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Bir dönem Demokrat Ankara gazetesinde yazıişleri müdürlüğü yapan Küflü, bazı gazetelerde de muhabir olarak çalıştı. 1956 yılında halen Sakarya Caddesi’nde hizmet veren Bilgi Kitabevi’ni açan Küflü, 1965’te Bilgi Yayınevi’ni kurarak yayıncılığa başladı. Türk edebiyatının pek çok önemli eserinin halkla buluşmasını sağlayan Bilgi Yayınevi, yaklaşık 45 yıldır 5 bine yakın kitap bastı.



'Son ana kadar işinin başındaydı'



Bilgi Yayınevi Editörü Biray Üstüner, Küflü’nün hastalığına karşın her gün işine geldiğini söyledi.



Küflü’nün yaşamını yitirmesinin çalışanlar arasında çok büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirten Üstüner, “Küflü için söylenecek tek söz: ‘Çalışırken öldü.’ Kültür hayatımızın duayeniydi. Bütün yayınevleri ondan pek çok şey öğrendiler. Edebiyat dünyamız yetim kaldı” diye konuştu.



Yazar Muzaffer İzgü de Küflünün ölümüyle ilgili olarak, “Birçok yazarın ilk kitabını Ahmet Küflü yayımlamıştır. Ülkemizin ilk kurulan yayınevlerinden biridir. Kardeşimi yitirmiş gibi üzgünüm” dedi.