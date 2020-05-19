Yayına ara verildiği için 50 çalışanı işten çıkarılan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ekrana dönüş tarihi açıklandı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yayınına ara verilen, bu sürede 50 çalışanının 3 aylık sözleşmeleri feshedilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ekrana dönüş tarihi belli oldu.

Eski bölümleriyle ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Ramazan Bayramı sonrasında ekrana dönecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapımcı şirketi Mavi Klaket'in, çalışanların sözleşmelerinin bitimine 3 ay kala 50'ye yakın çalışanın işine son verdiği ortaya çıkmıştı.