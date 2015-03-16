Sabah seçim startını verdi: Erdoğan'ın ifade ettiği gibi!..

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, AKP'nin vizyon sloganı olan "2023 hedefi"ne atıfta bulunarak, "2023 hedeflerine ulaşmak için önümüzde vizyoner bir ufuk mu açacağız, yoksa mevcutla, yani Eski Türkiye ile mi yetineceğiz? 7 Haziran bu nedenle çok önemli olacak" dedi. "Ve yine o nedenle 7 Haziran 2015 Pazar gününe kadar elimiz erdiğince, gücümüz yettiğince, kamuoyuna 'Türkiye'ye Yeni Vizyon' mesajını hatırlatmayı ya da vurgulamayı ısrarla sürdüreceğimizi ve sıkı bir şekilde hazırlandığımızı belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdal Şafak'ın Sabah'ta "Sabah'tan mektup" başlığıyla yayımlanan (16 Mart 2015) yazısı şöyle:

Demokratik rejimlerde en önemli olay, belirli aralarla seçime gidilmesidir.

Çünkü milli iradenin düzenli olarak tazelenmesinin yolu sandıktan geçer.

Her demokratik rejimde olduğu gibi Türkiye'de de her seçim önemli. Ama 7 Haziran 2015 genel seçimleri önem ötesi önem taşıyor. Neden? Zira 7 Haziran'da sadece önümüzdeki 4 yıl boyunca Türkiye'yi yönetecek siyasi kadroları seçmekle kalmayacağız, onun yanı sıra tarihi bir tercihimizi de ortaya koyacağız.

Tercih şu: 2023 hedeflerine ulaşmak için önümüzde vizyoner bir ufuk mu açacağız, yoksa mevcutla, yani Eski Türkiye ile mi yetineceğiz?

Biz Türkiye'nin yeni bir vizyonla müthiş bir sıçrama yapabileceğini biliyoruz. O nedenle de "Yeni Türkiye'ye Yeni Sistem" getirilmesi gerektiğini söylüyoruz.

Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Balıkesir'de üstüne basa basa ifade ettiği gibi,"Türkiye'nin kullanım ömrü bitmiş, soluğu kesilmiş, tedavülden kalkmış, Soğuk Savaş dönemi artığı, 27 Mayıs üretimi, 12 Eylül darbesiyle tahkim edilmiş bir sistemle devam edemeyeceğine" inanıyoruz.

Ve yine o nedenle 7 Haziran 2015 Pazar gününe kadar elimiz erdiğince, gücümüz yettiğince, kamuoyuna "Türkiye'ye Yeni Vizyon" mesajını hatırlatmayı ya da vurgulamayı ısrarla sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz.

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Elbette bir yandan da bu "Yol ayrımı seçimi"ne çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz.

Partilerin aday listelerinin kesinleşmesinden sonra "Seçim 2015" özel sayfalarını hemen devreye sokacağız.

Daha önceki seçimlerde olduğu gibi, halkın nabzını, kampanyanın heyecanını en iyi biçimde SABAH'ın yansıtacağından emin olun.