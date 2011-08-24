-Yayın haklarının uzatılmasına eleştiri İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - D-Smart İçerik Grup Başkanı Başar Başarır, yayın haklarının ihalesiz uzatılmasının Türk futboluna zarar vereceğini savundu. Yapılan yazılı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan konuşmalardan, mevcut futbol yayın haklarının, henüz süresi dolmadan ve ihale yapılmadan 3 yıl daha uzatılmak istendiğinin anlaşıldığı belirtilirken, durumu değerlendiren Başarır, bu talebin serbest piyasa kurallarının temelini oluşturan rekabet ilkesine ters düştüğünü kaydetti. Başarır, ''İhalesiz şekilde gerçekleştirilecek, normal süresi dolmadan 3 yıl öncesinden alınan bir uzatma kararı hukuki olmayacağı gibi, ekonomiye, kulüplere ve en önemlisi izleyiciye zarar verecektir. Kulüplerimizin böyle bir hataya düşmeyeceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı. Başarır'ın ifadeleri şöyle: ''Süper Lig maçlarının yayınıyla ilgili üç sene sonrasını şimdiden bağlayan bu girişimin, hiçbir şekilde kulüplerimize yarar getirmeyeceğine inanıyoruz. Kaldı ki, serbest piyasa kurallarına ve rekabet ilkesine uygun olmayan bu talebin, hukuki dayanağı da bulunmamaktadır. Üç sene sonra, piyasadaki değişen ekonomik ve teknolojik şartlar, Türk futbolu, izleyicisi ve ekonomimize çok daha önemli fırsatlar sunacaktır. Bu da, Türk futbolunun ve ekonomisinin daha fazla kalkınması, izleyicilerin çok daha kaliteli bir seçeneğe kavuşması anlamına gelecektir. Kulüpler Birliği'nin bu açıklamasına karşın Futbol Federasyonu'nun duyarlı bir tutum sergileyeceğine ve bu talebin Rekabet Kurumu'na bile taşınmadan olumsuz cevaplanacağına inanıyoruz.''