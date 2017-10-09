Yayın dünyasının podyumu Frankfurt Kitap Fuarı başlıyor

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı kitap fuarı olan Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl 69.kez 11-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarın bu seneki onur konuğu Fransa ve bu bağlamda bu seneki teması da Fransız edebiyatı. Fuar ilk üç gün sadece yayın dünyasından ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor son iki gün ise herkese açık.

Sanatatak'ın haberine göre, 106 ülkeden 7.000’i aşkın yayıncının katılacağı ve geçen sene 278.000 bin kişinin katıldığı fuar tüm bu özellikleri nedeniyle uzun yıllardır kitap ve yayın dünyasının en önemli “podyum”u niteliğinde.

Frankfurt dünyadaki en eski kitap fuarına ev sahipliği yapan yer aynı zamanda ve tarihini neredeyse 500 yıl kadar geriye götürmek mümkün. Gutenberg’in matbaa devrimiyle birlikte 1454 yılında yerel kitapçıların katılımıyla ilk kitap fuarı yapılır, Frankfurt’un Gutenberg’in kenti Mainz’a yakınlığı da bu ilk yerel fuara ev sahipliği yapmasında önemli bir faktör. Öte yandan matbaadan önce de Frankfurt’ta elyazmalarının satıldığı fuarlar mevcut.

Reform sonrası süreçte Frankfurt’taki bu yerel fuar sürekli gelişerek 17.yüzyılın sonunda Avrupa’nın en önemli kitap fuarı haline dönüşür. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1949’da bugünkü anlamda ilk kitap fuarı Frankfurt St.Paul Kilisesi’nde yapılır.

St. Paul Kilisesi Frankfurt Kitap Fuarı için bugün hâlâ önemli bir mekân, Alman Yayıncılar Birliği tarafından verilen Barış Ödülü töreni her yıl bu kilisede düzenleniyor, ödülün bu yılki sahibi ise Margaret Atwood.

Öte yandan Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen Raif Bedevi Cesur Gazeteciler Ödülü’ne layık görülen Ahmet Şık adına eşi Yonca Şık, 11 Ekim’de düzenlenecek törende yer alacak.

Gaye Boralıoğlu’nun Meçhul adlı romanı ise yine Barış Ödülleri töreni kapsamında “Satırlar Arasında” programına seçilenler arasında. “Satırlar Arasında -Bir Saat Güzellik” başlıklı sunuşta ülkelerindeki çeşitli zorluklar yüzünden eserlerini ifade etmekte zorlanan yazarların kitaplarından bir saatlik okuma seansları yapılıyor. Gaye Boralıoğlu’nun kitabını ise Büchner Ödülü’nün sahibi Alman şair ve yazar Jan Wagner okuyacak.