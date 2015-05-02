Yayaların kullandığı asma köprüye duvar yapıldı

Rize'de köylülerin yıllardır kullandığı Askoroz deresi üzerindeki asma köprü, duble yol çalışması kapsamında yapılan istinat duvarıyla ikiye bölündü. Köprüyü kullanan köylüler, tam ortadaki istinat duvarından atlayarak yoluna devam ediyor.

Köylüler tarafından yaklaşık 10 yıl önce Askoroz Deresi üzerine yapılan, Akarsu ve Hamzabey köylerini bağlayan 58 metre uzunluğundaki asma köprü, Rize-Güneysu arasındaki duble yol çalışması kapsamında yapılan istinat duvarıyla ikiye bölündü.

AA’nın haberine göre, Akarsu Köyü Muhtarı Bayram Dinç, köprüyü kullananların, yoluna ortadaki duvardan atlayarak devam ettiğini anlattı.

Köprünün ortasına duvar inşa edilirken yetkili kurumları uyardığını ifade eden Dinç, “Duvara başlanmadan köprünün fotoğraflarını çekerek Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurdum ancak herhangi bir cevap alamadım. Sonra köprü ortadan ikiye bölündü. Bu köprüler vatandaşın. Bize kimse aramadı ve bilgi vermedi. Yapılan yola karşı değiliz. Yol da istiyoruz ancak ortaya böyle bir ilginç görüntü çıkmasına karşıyız” şeklinde konuştu.

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Dinç, “Asma köprümüzün yapılmasına devletin hiçbir katkısı olmadı. Bunların muhafaza edilmesi gerekiyor. Tam Karadeniz usulü bir köprü oldu” görüşünü savundu.

Köyde aynı köprüden bir tane daha bulunduğunu kaydeden Dinç, “Akarsu ve Hamzabey köylerini bağlayan beton köprü istiyoruz. Duvarla bölünen köprüden karşıya geçmek mümkün değil. Köylü bu duruma tepkili” diye konuştu.