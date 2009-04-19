Yayalara hava yastığı

Trafik kazaları sırasında, otomobilin içinde bulunanlar aracın farklı yerlerine yerleştirilmiş hava yastıkarı tarafından korunuyor. Ancak yayalar, darbenin etkisini azaltacak bu tür korumalara sahip değil.

İngiltere’nin Cranfield Üniversitesi’nde, trafik kazalarında yayaların maruz kaldığı darbeleri hafifletecek bir hava yastığı geliştirildi.

Sistem iki bölümden oluşuyor. Çarpışma gerçekleşmeden hemen önce otmobilin kaputu, çarpmanın etkisini azaltmak üzere açılıyor. Aynı anda da aracın kaportasının arka bölümüne yerleştirilen hava yastığını, sensörler harekete geçiriliyor. Otomatik olarak açılan dev hav yastığı, otomobilin ön camını kaplıyor.