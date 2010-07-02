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Spor

Yaya Toure 30 milyon euroya Manchester City'de

Barcelona'da forma giyen Yaya Toure, kardeşinin takım kaptanı olduğu Manchester City'ye transfer oldu.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - Barcelona'da forma giyen Yaya Toure, kardeşinin takım kaptanı olduğu İngiliz Manchester City takımına 30 milyon euro karşılında transfer oldu.

İspanya'nın Barcelona Kulübü'nde oynayan Yaya Toure, İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu.

Fil Dişi Sahilleri'den olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yaya Toure'nin transferi için Manchester City'nin Barcelona'ya yaklaşık 30 milyon euro ödediği iddia edildi.

Manchester City, Valencia'dan David Silva'yı aldıktan sonra Yaya Toure'nin da renklerine bağlarken, takımın İtalyan teknik direktörü Roberto Mancini, ''Manchester City için mükemmel bir transfer. Yaya Toure'nin bizimle olacak olmasından memnunum, iyi bir futbolcu'' açıklamasında bulundu.

İngiliz kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında Mancini, ''Herkes biliyor ki Yaya Toure uzun süredir bizim istediğimiz bir futbolcuydu. Barcelona'da çok üst düzeyde oynadı. Tecrübesi ve kalitesiyle bizim için de çok önemli olacağından eminim'' ifadelerini kullandı.

Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Yaya Toure, takımın kaptanı olan kardeşi Kolo ile birlikte forma giyecek.


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