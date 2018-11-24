Yaya geçidini kullanıyorlardı; anne ile 2 yaşındaki kızı trafik kazasında hayatını kaybetti!

Bingöl merkezde, iddiaya göre süratli olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 yaşındaki kızına çarptı. Anne-kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne ile kızının hayatını kaybettiği kazanın yaya geçidinde meydana geldiği ortaya çıktı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bingöl-Muş karayolu üzerindeki Kaleönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Beğişgeç (23) ve kızı Büşra Beğiş'geçe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerine fırlayan anne Irmak Beğişgeç, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İlhami Erdoğmuş, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaza yaya geçidinde meydana gelmiş

Bingöl merkezde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızının hayatını kaybettiği kazanın yaya geçidinde meydana geldiği ortaya çıktı.