T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yavuz'un annesi adına Rize'de yaptırdığı cami cemaat için yetersiz diye yıkıldı

Caminin cemaat için yetersiz kaldığı gerekçesiyle yıkıldığı öğrenildi

02 Ağustos 2016 19:34

Rize'de 15. yüzyıl'da Yavuz Sultan Selim tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1514 yılında yaptırılan Gülbahar Hatun Camisi, yerine daha büyük bir cami yapılmak üzere yıkıldı.

Rize’de adını verdiği Gülbahar Mahallesi'nde bulunan Gülbahar Hatun Camisi küçük olduğu ve bölgedeki cemaat için yetersiz kaldığı gerekçesiyle cami derneği tarafından yıkılmak istendi.

sözcü'nün haberine göre; caminin vakıf malı olması nedeniyle Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvuran cami derneği buradan yıkılması için izin aldı. Verilen izinde gerekçe olarak ise caminin geçmişte yapılan restorasyon ve tamirlerle tarihi değerini yitirmesi ve tarihi tescilinin olmaması gösterildi.

Gülbahar Hatun Camisi, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kaynakları başta olmak üzere bir çok kitapta da tarihi bir cami olarak gösteriliyor. Araştırmacı-Yazar İbrahim Pazan “Padişah Anneleri” isimli kitabında Gülbahar Hatun Camisi'nin 15. Yüzyıl’da 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han tarafından annesi adına Trabzon'daki Sancakbeyliği döneminde yaptırıldığını ifade ediyor.

ETİKETLER

gülbahar hatun camiyavuz sultan selimrize

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24