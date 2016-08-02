'Yavuz'un annesi adına Rize'de yaptırdığı cami cemaat için yetersiz diye yıkıldı

Rize'de 15. yüzyıl'da Yavuz Sultan Selim tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1514 yılında yaptırılan Gülbahar Hatun Camisi, yerine daha büyük bir cami yapılmak üzere yıkıldı.

Rize’de adını verdiği Gülbahar Mahallesi'nde bulunan Gülbahar Hatun Camisi küçük olduğu ve bölgedeki cemaat için yetersiz kaldığı gerekçesiyle cami derneği tarafından yıkılmak istendi.



sözcü'nün haberine göre; caminin vakıf malı olması nedeniyle Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvuran cami derneği buradan yıkılması için izin aldı. Verilen izinde gerekçe olarak ise caminin geçmişte yapılan restorasyon ve tamirlerle tarihi değerini yitirmesi ve tarihi tescilinin olmaması gösterildi.



Gülbahar Hatun Camisi, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kaynakları başta olmak üzere bir çok kitapta da tarihi bir cami olarak gösteriliyor. Araştırmacı-Yazar İbrahim Pazan “Padişah Anneleri” isimli kitabında Gülbahar Hatun Camisi'nin 15. Yüzyıl’da 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han tarafından annesi adına Trabzon'daki Sancakbeyliği döneminde yaptırıldığını ifade ediyor.