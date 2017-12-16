YAVUZ YILMAZ'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI: 4 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Eski başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın ölü bulunmasıyla ilgili evdeki inceleme tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın da bulunduğu sırada Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, Yavuz Yılmaz\'ın babası Mesut Yılmaz\'a ait tabancayla intihar ettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yavuz Yılmaz\'ın şoförü, koruması ile evde çalışanlar olmak üzere toplam 4 kişinin ifadeleri alındı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmalarını detaylı bir şekilde devam ettiği, her ihtimali titizlikle değerlendiği öğrenildi.

