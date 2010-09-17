T24- Önümüzdeki ay, son filmi 'Av Mevsimi'yle sinemaseverlerle buluşacak olan usta yönetmen Yavuz Turgul ameliyat oldu.



'Muhsin Bey', 'Eşkıya' gibi klasiklerin usta yönetmeni Yavuz Turgul dün İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı oldu.



Usta yönetmenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.



Turgul'u hastanede yakınları ve ünlü oyuncular yalnız bırakmadı. 'Av Mevsimi' filminde birlikte çalıştığı oyuncu arkadaşlarından Şener Şen, Cem Yılmaz ve Ozan Güven de hastaneye gelenler arasındaydı.



