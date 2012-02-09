Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 4 yıldır depoda

T24 - Osmanlı sultanlarının 9'uncusu Yavuz Sultan Selim'in vasiyetine sahip çıkılmadı. Selim'in 'Mezarımın üstüne örtün' dediği kaftan, bakımdan sonra 2008'de Türbeler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün deposuna kaldırıldı. Neden hâlâ yerine konulmadığı ise bilinmiyor.





Yavuz Sultan Selim'in "Mezarımın üzerine örtün" diyerek vasiyette bulunduğu kaftanı 4 yıldır depoda bekletiliyor. Gazeteport'un haberine göre; daha önce padişahın kabrinin üzerinde serili olan kaftan, bakım için yetkililer tarafından 2006'da alınmış. Bakım yapıldıktan sonra 2008'de Türbeler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün deposuna kaldırılmış. Kaftan, o tarihten bu yana depoda bekletiliyor. Kaftanın bu zaman zarfı içerisinde neden tekrar yerine konulmadığı ise tam olarak bilinmiyor. Yetkililer, daha iyi korunabilmesi için kaftanı cam bir fanusun içerisine koymayı planlıyor. Türbedeki görevliler, cam fanusun 60 bin TL değerinde olduğunu söylüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden çıkması beklenen ödenek geciktiği için kaftan bir türlü eski yerine konulamıyor. Ayrıca, kaftanın sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere miras bırakılabilmesi için türbe içerisindeki rutubetin de ayarlanması gerekiyor. Muhtemel bir hırsızlık ihtimali de yetkilileri kaygılandıran diğer bir nokta.



İstanbul Türbeler Müze Müdürü Hayrullah Cengiz, Yavuz Sultan Selim'e ait olan kaftanın 2006'da bakımı yapıldıktan sonra depoya kaldırıldığını söylüyor. Kaftanın 60 bin TL bulunamadığı için yerine konulamadığı iddiasına ise "Önemli olan para değil. Şu an bu cam fanusu yaptırmak için en az üç gönüllü var." diyerek cevap veriyor. Yavuz Sultan Selim'e ait olan kaftanın ilginç bir de hikâyesi var. Bu hikâye, Osmanlı padişahlarının ilme verdiği değeri de gösteriyor. Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi'nden dönerken İbni Kemal isimli bir alimin atının ayağından sıçrayan çamurlar Yavuz Sultan Selim'in kaftanına gelir. İbni Kemal, çok mahcup olur. Yavuz Sultan Selim ise şöyle der: "Üzülmeyiniz, alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için süstür, şereftir. Vasiyet ediyorum, bu çamurlu kaftan, ben vefat ettikten sonra kabrimin üzerine örtülsün."





