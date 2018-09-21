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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle değerlendi; Tarkan çiftliğini satmaktan vazgeçti

Tarkan'ın çiftliği için yapı kayıt düzenlemesinden faydalandığı iddia edildi

21 Eylül 2018 14:11

Megastar Tarkan, Beykoz-Öğümce Köyü’nde satın aldığı ve elden çıkarmayı düşündüğü çiftliği Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yolunda olması nedeniyle değerlenince satmama kararı aldığı belirtildi.

Tarkan, 2004’te Beykoz-Öğümce Köyü’nde satın aldığı ve elden çıkarmayı düşündüğü çiftliği, Milliyet'in haberine göre değerlenince satmaktan vazgeçti. Çiftliğin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yolunda olması ve ardından Riva Kanal Projesi’nin yanında kalması Mega Star’ı çiftliğini elinden çıkarma fikrinden vazgeçirdi.

Ayrıca Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan ve kayıt altında olmayan yapıları, imar affından yararlandıran yapı kayıt düzenlemesinden de faydalanan Tarkan’ın 30 bin lira ödediği iddia edildi.

Uzun süredir çiftliğine gitmeyen 45 yaşındaki sanatçının, iki aylık kızı Liya ve eşi Pınar’la, Türkiye’ye döndükten sonra bir süre orada yaşayacağı da öne sürüldü.

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