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Yaşam

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde selfie çekenlere kötü haber

Köprü, geçişlerin ücretsiz olduğu bugünlerde vatandaşların akınına uğramıştı

29 Ağustos 2016 22:05

Selfie çekmek için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde duran ve felç olan trafikte emniyet şeridini ihlal edenler ceza ödemeye başladı.

hurriyet.com.tr'ye konuşan bir yetkili, mobil EDS araçlarının artan şikayetler üzerine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirildiğini söyledi.

İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasını üçüncü kez birleştiren, dünyanın üzerinden tren geçen en uzun ve en geniş asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, geçişlerin ücretsiz olduğu bugünlerde vatandaşların akınına uğramıştı.

Yasak olmasına rağmen köprü üstünde durup selfie (özçekim) pozu verenlerin de etkisiyle trafik çekilmez hale gelmişti. Köprüyü evlerine veya işlerine gitmek için kullananlar, hem selfie'cilere hem de emniyet şeridini ihlal edenlere isyan ediyordu.

Yetkililere göre köprünün üzerinde yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu son günlerde mobil EDS cihazlarıyla takviye edilerek çok sayıda sürücüye ceza kesilmeye başladı. 

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) trafik kurallarını ihlali uzaktan tespit için kullanılıyor. Kameraların olmadığı bölgeler zaman zaman mobil EDS cihazı taşıyan araçlara devreye gezdirilerek takip edilebiliyor. EDS ile azami hız, emniyet şeridi ve trafik ışığı gibi çok sayıda ihlal tespit edilebiliyor.

 

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