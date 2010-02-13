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Yavuz Selim'di Pir Sultan oluyor

Sultanbeyli’de cemevinin yapımına izin çıktı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi ismi de değişiyor

13 Şubat 2010 02:00

T24 - Sultanbeyli’de cemevinin yapımına izin çıktı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi ismi de değişiyor.

Başbakan Erdoğan talimat verdi, İstanbul’un Alevi nüfusu en kalabalık ilçelerinden Sultanbeyli’de açılım başladı. Belediyenin cemevi yapımına izin vermediği ilçedeki soruna Başbakan el koydu. Erdoğan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’i arayıp Aleviler’in sorunların çözülmesini istedi.

Bunun üzerine eski başkan döneminde Sultanbeyli Pirsultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Sadegül Çavuş’a karşı açılan iki davanın çarşamba günü yapılan duruşmasında belediye davalardan çekildi. Şildi cemevinin inşaatına ruhsat alınabilecek.

Şimdi sırada eski adı Başaran olan ve Yavuz Sultan Selim olarak değiştirilen mahallenin isminin, Pir Sultan Abdal olması talebi var. Belediye bu talebi de olumlu karşıladı. Ancak mahalle isimlerini Büyükşehir belediyesi belirliyor. Ancak ilçe belediyesi mahallelinin görüşlerini alıp büyükşehir belediyesine öneri sunabilecek.

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