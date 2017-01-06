Yavuz Seçkin'in evine haciz geldi!

Komedyen Yavuz Seçkin, yapımcılığını, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’ adlı film için aldığı 100 bin TL’lik krediyi ödeyemeyince evine haciz geldi.

2 milyon 100 bin TL harcadı

Seçkin'in bütün birikimi olan 2 milyon TL’yi 16 Eylül’de vizyona giren ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’a yatırdığı ve100 bin TL de kredi çektiği öğrenildi. Film gişede ilgi görmeyince Seçkin maddi sıkıntıya düştü.

Borcu yeniden yapılandırdı

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; ünlü komedyenin banka kredisini geri ödeyememesi üzerine geçtiğimiz günlerde evine haciz geldi.

Bu gelişme üzerine Seçkin, bankanın avukatlarıyla anlaşma yoluna gidip borcun yeniden yapılandırılmasını talep etti. Sanatçının yeni bir ödeme tarihi vermesi üzerine haciz işlemi durduruldu.