T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yavuz Bingöl'ü terleten sahneler

Belli bir kültürle yetişmiş bir insan olarak filmlerdeki bazı sahnelerde zorluk çektiğini ifade eden Yavuz Bingöl ilginç bir itirafta bulundu

27 Nisan 2009 03:00

Belli bir kültürle yetişmiş bir insan olarak zaman zaman filmlerdeki bazı sahnelerde zorluk çektiğini ifade eden Yavuz Bingöl ilginç bir itirafta bulundu

Evli olduğu dönemlerde bile, sokakta karısının elini tutmakta zorluk çektiği bir kültürden geldiğini anlatan Bingöl, 'O başka bir şey. Ama sonra bir yönetmen çıkıyor sana diyor ki 'Burada bu kadının memelerini elleyeceksin' diyor. İlginç bir şey. Çok zordu benim için gerçekten zordu' açıklamasını yaptı.

Bingöl'ün yanıda oturan Hatice Aslan, bu sözler üzerine gülmeye başladı.

Stüdyodaki konuklar ve Kenan Işık'ın da çok güldüğü Bingöl'e Işık, 'Sen bunu özel hayatında da yaşarsın. Ben biliyorum. Yani o edep, o gelenek senin özel ilişkilerinde de var. Senin kız arkadaşlarında da oluyor' dedi ve 'Bir problem oluyor mu bu Yavuz?' diye sordu.

Yavuz Bingöl, gülerek 'Bilemiyorum. Bazen oluyor' yanıtını verdi.

Kenan Işık ise 'Bu kültürü tanımak lazım aslında değil mi? En azından kız arkadaşlarının bu kültürü biraz tanıması gerekiyor' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24