Yavuz Bingöl'ü terleten sahneler

Belli bir kültürle yetişmiş bir insan olarak zaman zaman filmlerdeki bazı sahnelerde zorluk çektiğini ifade eden Yavuz Bingöl ilginç bir itirafta bulundu



Evli olduğu dönemlerde bile, sokakta karısının elini tutmakta zorluk çektiği bir kültürden geldiğini anlatan Bingöl, 'O başka bir şey. Ama sonra bir yönetmen çıkıyor sana diyor ki 'Burada bu kadının memelerini elleyeceksin' diyor. İlginç bir şey. Çok zordu benim için gerçekten zordu' açıklamasını yaptı.



Bingöl'ün yanıda oturan Hatice Aslan, bu sözler üzerine gülmeye başladı.



Stüdyodaki konuklar ve Kenan Işık'ın da çok güldüğü Bingöl'e Işık, 'Sen bunu özel hayatında da yaşarsın. Ben biliyorum. Yani o edep, o gelenek senin özel ilişkilerinde de var. Senin kız arkadaşlarında da oluyor' dedi ve 'Bir problem oluyor mu bu Yavuz?' diye sordu.



Yavuz Bingöl, gülerek 'Bilemiyorum. Bazen oluyor' yanıtını verdi.



Kenan Işık ise 'Bu kültürü tanımak lazım aslında değil mi? En azından kız arkadaşlarının bu kültürü biraz tanıması gerekiyor' diye konuştu.



