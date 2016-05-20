T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yavuz Bingöl kumar masasında görüntülendi

Bingöl, 2014'te de yine benzer bir görüntü ile sosyal medyada gündem olmuştu

20 Mayıs 2016 13:20

Türkücü Yavuz Bingöl, geçen hafta Kıbrıs'ta blackjack masasında görüntülendi.

Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün, 2014 yılında bir Twitter kullanıcısı tarafından çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmış ve kumar borcu olduğu konuşulmuştu.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; ünlü türkücünün, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta taktik ve risk içeren bir iskambil oyunu olan blackjack (21) masasında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Yavuz Bingöl, 2014'te olduğu gibi geçen hafta da kalabalık bir kumar masasında iskambil kâğıtlarıyla görüldü.

ETİKETLER

yavuz bingölkumarhanegörüntülendi2014kumar masası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24