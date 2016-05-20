Yavuz Bingöl kumar masasında görüntülendi

Türkücü Yavuz Bingöl, geçen hafta Kıbrıs'ta blackjack masasında görüntülendi.

Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün, 2014 yılında bir Twitter kullanıcısı tarafından çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmış ve kumar borcu olduğu konuşulmuştu.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; ünlü türkücünün, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta taktik ve risk içeren bir iskambil oyunu olan blackjack (21) masasında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Yavuz Bingöl, 2014'te olduğu gibi geçen hafta da kalabalık bir kumar masasında iskambil kâğıtlarıyla görüldü.