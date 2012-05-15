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Yavuz Bingöl: Baban belki babandır, AMA anan anandır!

Yavuz Bingöl’ün twitter’da yazdığı “Anneler Günü” mesajı ortalığı karıştırdı

15 Mayıs 2012 12:31

Twitter’da takipçilerinin Anneler Günü’nü kutlamak isteyen Yavuz Bingöl’ün attığı tweet günün konusu oldu. Sayfasına “Baban belki babandır?!! AMA anan anandır”... Anneler gününüz kutlu olsun.. :)) yazıp sonuna gülümseme işareti koyan Bingöl, hiç beklemediği tepkilerle karşılaştı.

”Utanın kendinizden. Size yakışmadı. Hiç şık olmadı!!” şeklinde yorumlar alan ünlü türkücü, “Kafalar niye karışıyor arkadaşlar.. Kötü bir niyetim yok :)) Anneler her zaman çocukları için her fedakarlığı yapar. Budur demek istediğim:))” diyerek kendini savundu.

Bingöl, kendisini eleştiren Serpil isimli bir takipçisine de “Sen anlamazsın. Ya da şöyle diyeyim, erkekler çocuk doğurur mu??!! İnsanın anası anasıdır, anladın şimdi” cevabını verdi.

Şovmen Cem Özer ise Bingöl’e “Babamın babam olduğundan şüphe ediyorsam annem annemdir kesin de saygı duyulur mu bilmem...” diyerek ünlü türkücüyü ağır dille eleştirdi.

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