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Yavuz Bingöl - Öykü Gürman çifti, balayı yerine hipodroma gitti!

Daha önce çiftin nikah şahidi olacağı söylenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü yapılan nikaha katılmamıştı

07 Ağustos 2015 11:36

Salı günü Suada'da 300 davetlinin katıldığı törenle evlenen türkücü Yavuz Bingöl ile Öykü Gürman, balayına gitmek yerine İstanbul'da kalıp at yarışı izlemeyi tercih etti.

Daha önce Bingöl’in nikah şahidi olacağı duyurulan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,  Bingöl-Gürman çiftinin düğününe katılmamıştı.

Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nikaha katılırken nikah şahitliğini Mustafa İlbak ve Yavuz Bingöl'ün 3 arkadaşı yaptı. Davetliler arasında Egemen Bağış ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da vardı.

Nikah töreninden sonra Çiftler dans etti ve Yavuz Bingöl eşiyle birlikte sahnede yaklaşık bir saat şarkı söylemişti.

 

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