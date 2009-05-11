Yavru köpeğin süt annesi bir keçi

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde ilköğretim okulu öğrencisi Sevcan Erol'un sokakta bulup eve getirdiği yavru köpek Boncuk'u, saanen cinsi bir keçi, sütüyle besliyor.



Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Sevcan Erol, 1 ay önce sokakta bulduğu 1 aylık köpeği besicilik yapan babası Ercan Erol'un izniyle sahiplendi. Kısa süre sonra `Boncuk' adı verilen köpekle ailenin beslediği 2 yaşındaki saanen cisi bir sarı keçi arasında yakınlaşma yaşandı.



Keçi, bir gün yatarken göğsüne yaklaşan Boncuk'un sütünden emmesine tepki vermedi. O günden beri Boncuk, karnını sarı keçinin sütüyle doyurmaya başladı.



Zaman zaman kediyle köpek, koyunla keçi aralarında bu tür yakınlaşmaların olduğunu belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Kaynaş, sarı keçiyle Boncuk'un için ise ``Yakın ırklar arasındaki içgüdüsel yavru annelik ilişkisi doğal karşılanabilir. Kedi köpek, koyun keçi emzirebilir. Ancak keçinin bir köpeğe annelik duygusu hissetmesine, emzirmesine ilk kez tanık oluyorum'' dedi.