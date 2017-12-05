Yavru kediye işkence yapan er: Nişanlımdan ayrıldığım için bunalıma girdim (4)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzincan\'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H. ile ilgili Valilik yazılı bir açıklama yaptı. Mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile Taner H.\'nin serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"3 Aralık 2017 günü ilimizde meydana gelen ve kamu vicdanını derinden yaralayan elim olayın faali T.H. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir. Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince; hukukumuzda hayvana yönelik suçlarla ilgili olarak TCK 151/2 düzenlemesinin sadece sahipli hayvanlara yönelik olduğu, sahipsiz hayvanlara ilişkin mevzuatımızın yetersiz olduğu sahipsiz hayvanlarla ilgili açık bir kanuni cezai müeyyidenin TCK yahut sair kanunlarda bulunmadığı iş bu noksanı izale anlamında TCK 151/2’de yer alan sahipli kelimesinin tasfiyesi ile sahipsiz hayvanlar yönünden de hukuki himayenin ve cezai müeyyidenin sağlanmış olacağı anlaşıldığından sahipli kelimesinin Anayasaya aykırılığı hususunda anayasa mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulmasına, Şüpheli T. H.’nin CMK’nın 190’uncu maddesince adli kontrol altına alınmasına ve adli kontrol tedbirleri kapsamında şüphelinin haftanın 7 günü, günde 2 defa kolluk birimine imza atmasına, karar verilmiştir. Ayrıca şüpheliye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35’inci maddesi gereğince 2252 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yine ilgili hakkında Milli Savunma Bakanlığımızca görevlendirilen müfettiş heyetini idari tahkikat işlemi devam etmektedir.\"