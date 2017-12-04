Yavru kediye işkence yapan askeri personel serbest bırakıldı!

Erzincan Orduevi'nde yavru kediye tekme ve yumruk atarak işkence yapan ve alkollü olduğu iddia edilen askeri personel Taner H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TSK, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kediye eziyet eden personele disiplin cezası verildiğini açıkladı.

Kent merkezindeki subay orduevinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Taner H, inzibatlar tarafından Erzincan Adliyesine getirildi.

Taner H'nin, savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da yaşadığını, hayvanları sevdiğini, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Taner H, ifadesinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan tahlili yapılması amacıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Taner H., adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TSK: Kediye eziyet eden personele disiplin cezası verildi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık tarihinde Erzincan Orduevi’nde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan olayla ilgili olarak yapılan incelemenin sonuçlandığı bildirildi. 3’üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan personele 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verildiği, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

Valilik’ten bir açıklama daha

Kediye işkence yapan erin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından Erzincan Valiliğinden açıklama yapıldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “03.12.2017 günü ilimizde meydana gelen ve kamu vicdanını derinden yaralayan elim olayın faali T.H. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir. Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince hukukumuzda hayvana yönelik suçlarla ilgili olarak TCK 151/2 düzenlemesinin sadece sahipli hayvanlara yönelik olduğu, sahipsiz hayvanlara ilişkin mevzuatımızın yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanlarla ilgili açık bir kanuni cezai müeyyidenin TCK yahut sair kanunlarda bulunmadığı, iş bu noksanı izale anlamında TCK 151/2’de yer alan sahipli kelimesinin tasfiyesi ile sahipsiz hayvanlar yönünden de hukuki himayenin ve cezai müeyyidenin sağlanmş olacağı anlaşıldığından sahipli kelimesinin anayasaya aykırılığı hususunda Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulmasına, şüpheli Tı.H.’nin CMK’nın 190’uncu maddesince adli kontrol altına alınmasına ve adli kontrol tedbirleri kapsamında şüphelinin haftanın 7 günü günde 2 defa kolluk birimine imza atmasına karar verilmiştir. Ayrıca şüpheliye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 35’inci maddesi gereğince 2252 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yine ilgili hakkında Milli Savunma Bakanlığımızca görevlendirilen müfettiş heyetinin idari tahkikat işlemi devam etmektedir” denildi.

Ne olmuştu?

Erzincan’da bulunan er Taner H., hafta sonu nedeniyle çarşı iznine çıktı. Er Taner H’nin akşam saatlerinde askeri lojmanlarının nizamiyesinde yavru bir kediye yaptıkları güvenlik kamerasına takıldı. Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.’nin ardından nizamiye kapısının üzeri koyarak defalarca vurduğu görülüyor. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde kıvranan kediye son olarak tekmeler savuran Taner H., ardından kameranın açısından kayboldu.

Erzincan'da er 25 yaşındaki Taner H.’nin askeri lojmanların nizamiyesinde yavru bir kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük tepkilere neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı ve yapılan kontrolde 221 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H., askeri inzibata teslim edildi.

Gözaltına alınan asker bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu kullanmaktan adli kaydı bulunuyor

Güvenlik kameralarınca da kayıt altına alınan olayın ardından gözaltına alınan zanlının uyuşturucu kullanmaktan adli makamlarda kaydının bulunduğu öğrenildi.