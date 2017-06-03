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Yavru kedinin boğazını kesip çöpe attılar

Yavru bir kedinin kafası kesilerek çöpe atılması hayvan aktivistlerini ayağa kaldırdı

03 Haziran 2017 00:56

İzmir’in Selçuk ilçesindeki İsabey Mahallesi'nde, kedilerin yiyecek ve bakımını ailesi ile birlikte gönüllü olarak üstlenen hayvansever Kahraman Karakoç, bakımını üstlendiği yavru kedilerden birinin eksik olduğunu görünce arama başlattı. Karakoç, baktığı kedinin boğaz kesilmiş halde çöpe atıldığı gördü.

Ajanimo’da yer alan habere göre, Karakoç, yetkililere çağır yaparak, “Her zaman olduğu gibi akşam saatlerinde kedilerimizin yemeklerini verdik; fakat yaklaşık üç ay önce doğan minik kedimizi aralarında göremedik. Hep birlikte mahalle aralarında kedimizi aramaya başladık. Sonra çöp konteynerler içerisinde arama başlattık ve o korkunç manzara ile karşılaştık. Minik kedinin boğazı kesilerek çöp konteynerine atılmıştı. Bu insanlık dışı bir olayı yapan her kimse mutlaka bulunmasını istiyoruz. Yetkililerin bu konuda harekete geçmesini istiyoruz” diye konuştu.

Diğer yandan kedilere yuva olan 85 yaşındaki hayvansever yaşlı kadın ise, “Biz bu kedileri her şeyden önce bir can taşıdığı için, bizim gibilere muhtaç oldukları için bakıyoruz. Evlerinde besledikleri kedilerin yavrularına bakamadıkları için bazı vatandaşlar getirip bizim bahçemize bırakıyorlar. Belediyenin hayvan barınağına sadece köpek alınıyor, kediler kabul edilmiyor. Belediyeden kediler için ayrı bir barınak yapılmasını istedik; ama sonuç alamadık” diye konuştu.

 

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