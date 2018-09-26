Yavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktı

VAN, (DHA)- VAN\'da, bir süre önce anneleri öldükten sonra sahipsiz kalan yavru kedilere, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktı.

Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi\'nde bir süre önce anneleri ölen ve verilen yiyecekleri yemeyen yavru 3 kedi, mahallede yaşayan Davut Binici\'nin dikkatini çekti. Binici, yavru kediler için Van YYÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Soygüder\'i arayarak yardım istedi. Prof. Dr. Soygüder\'in talimatıyla yavru kedilerin bulunduğu mahalleye hayvan ambulansı gönderildi. Görevliler tarafından ambulansla alınan yavru kediler, YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü\'ne getirildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya tarafından muayene edilen kedilere barınma imkanı sağlandı. Yavru kedilerin emzirilmesi için bir kedi bulundu. Prof. Dr. Kaya, kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, zamanı geldiğinde tekrar doğdukları yere götürüleceklerini söyledi.



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