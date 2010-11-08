Yavru fok kaybettiği annesini arıyor

T24 - Yavru fok annesini kaybedince karaya çıktı. Yavru fok saatlerce bağırmasına karşın annesini kıyıya getiremedi. Bilim adamları şimdi anne fokun yaşam alanlarını tespit etmeye çalışıyor.





Mersin'in Aydıncık ilçesinde annesini fırtınada kaybeden yavru fok dalgaların etkisiyle sahile vurdu. Geceyi sahilde geçiren yavru fok uyurken polis ekipleri tarafından bulundu.

Emniyet yetkililerinin durumu Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirmeleri üzerine merkezi Ankara’da bulunan Su Altı Araştırma Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) 6 kişilik bir ekiple Mersin’e geldi.

Burada Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinden oluşan bir ekiple beraber sahile çıkan yavru foku korumaya aldı. Yavru fok önce sağlık taramasından geçirildi, boyu 1 metre uzunluğunda olan yavru fokun 15 kilo ağırlığında olduğu tespit edildi.

Sağlık taramasında geçtikten kumsalda ahşaptan oluşan bir sandığın içinde bekletilen yavru fokun annesi, görevli ekipte bulunan dalgıçlar tarafından yakın çevredeki mağaralarda arandı.

36 saat süren aramalarda anne fok bulunamayınca yavru fok, daha sonra yaşam belirtisi tespit edilen açık denizdeki Yelkenli Ada'da bulunan bir mağaranın yakınlarına bırakıldı.

Yavru Fokun tedavi ve annesinin karada ve denizde arama çalışmalarının masrafları Mustafa Koç tarafından karşılandı.