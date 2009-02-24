Yavru ama saldırgan

Bodrumlu balıkçı Hasan Çelikoğlu, Karaada açıklarında, bölgede çok ender görülen yavru köpekbalığı yakaladı. 1 metre boyunda, 2.5 kilo ağırlığındaki yavru köpekbalığının saldırgan türlerden olduğu belirtildi.



Kerimoğlu Teknesi'nin kaptanı balıkçı Hasan Çelikoğlu (78), bu sabah, Bodrum'a 3 mil uzaklıktaki Karaada açıklarına giderek ağlarını attı. Hasan Çelikoğlu'nun bir süre sonra çektiği ağlarından Akdeniz'de ender görülen Dikburun cinsi (İsurus Oxyrinchus) köpekbalığı çıktı.



Çelikoğlu'nun dükkanının önünde bir süre sergilediği yavru köpekbalığını Bodrumlular ve özellikle küçük çocuklar ilgiyle izledi. 1 metre boyunda, 2.5 kilo ağırlığındaki yavru köpekbalığını yakalayan Çelikoğlu “Karaada ile Gökova arasında zaman zaman kumsal köpekbalığı yavruları ağlarımıza takılıyordu. Ancak bu tür saldırgan ve yırtıcı türe 60 yıllık balıkçılık yaşantımda ilk kez rastlıyorum. Yavruları buradaysa boyları 4 metre kiloları 700 kilograma kadar çıkan büyükleri de bölgede bulunabilir” dedi.

