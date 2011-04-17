-YAVAŞ: PARTİLİLER CİHANER'İ OLUMLU KARŞILIYOR DENİZLİ (A.A) - 17.04.2011 - CHP Denizli İl Başkanı Himmet Yavaş, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Denizli'den kontenjan adayı olarak gösterilmesine ilişkin ''YSK'nın kararından sonra Denizli açısından gelebilecek adayların en iyisi oldu. Şu an partililerimiz de Cihaner ismini çok olumlu karşılıyor'' dedi. Yavaş, Cihaner'in ''flaş bir isim'' olduğunu ve partilerine seçimde katkıları olacağını söyledi. YSK'nın 2. sıra adayı için ''kontenjan'' hakkının kullanılmasını zorunlu kılmasının ardından Cihaner'in iyi bir tercih olduğunu ifade eden Yavaş, ''YSK'nın kararından sonra Denizli açısından gelebilecek adayların en iyisi oldu. Şu an partililerimiz de Cihaner ismini çok olumlu karşılıyor'' dedi. CHP eski genel sekreterlerinden ve Denizli 1. sıra adayı Adnan Keskin ise YSK'nın kararıyla Denizli'de CHP milletvekili aday sıralamasının değişmek zorunda kaldığına işaret ederek, bu durumun partiden kaynaklanmaması nedeniyle bir olumsuzluğa yol açmayacağını savundu. Yeni gelişmeyle sıralamada gerileyen adayların, bu nedenle bir küskünlük yaşamamaları gerektiğini dile getiren Keskin, şu değerlendirmelerde bulundu: ''YSK kararıyla aday sıralamasında bir basamak geriye düşen milletvekili adaylarının partimize küskünlüğünün olmaması gerekir. Parti bu konuda gerekli kararlılığını gösterdi. İdari birimden doğan karar karşısında aday arkadaşlarımızın partiye küsmelerine neden olacak bir olumsuzluk olduğunu, CHP'ye olan bağlılığında bir zedelenme söz konusu olacağını düşünmüyorum.'' Önseçim yapılan Denizli'de daha önce 2. sıradan milletvekili adayı olan ve Cihaner'in kontenjandan aday gösterilmesiyle 3. sıraya gerileyen Melike Basmacı Kayhan da Denizlililer'in, İlhan Cihaner'e sahip çıkacaklarını belirtti. Cihaner'in aday gösterilmesiyle listede 4. sıraya gerileyen Adil Demir ise YSK'nın kararının hukuka ve adalete uygun olmadığını ileri sürdü. CHP, 7 milletvekili çıkaran Denizli'de, adaylarını önseçimle belirlemiş, YSK'ya 2. sıra için kontenjan kullanacağını bildirmesine rağmen listeyi ön seçim sonucuna göre oluşturmuştu. Denizli aday listesindeki bu durumla ilgili olarak kontenjan adaylarından Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz ile partili Yılmaz Emik'in itirazını değerlendirerek haklı bulan YSK, kontenjan kullanılmasını istemişti. YSK, CHP Genel Merkezince 2 sıra adayı olarak bildirilen Melike Basmacı Kayhan'ın önseçime girdiği için kontenjan adayı olamayacağı yönünde karar vermişti. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bunun üzerine Denizli'de ikinci sıradan kontenjan adayı olarak İlhan Cihaner'i YSK'ya bildirmişti.