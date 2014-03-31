Yavaş: Sonuçların sabaha kadar girilmemesi skandaldır, itiraz edeceğiz

Ankara'da Melih Gökçek belediye başkanlığını kazandığını açıklarken CHP'li Mansur Yavaş, sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı. Anadolu Ajansı'nın yayımladığı rakamlara göre açılan sandıkların yüzde 95'inde oy sayımının yapıldığı rakamlara göre, AKP adayı Melih Gökçek yüzde 44,74 oy oranı ile seçimden zaferle çıktığı, CHP adayı Yavaş'ın ise yüzde 43,81 oy oranı ile seçimi kazanamadığı görülüyor.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün, gün boyunca sandık tutanakları ile YSK verilerini karşılaştırarak itiraz dilekçelerimizi hazırlayacağız.

İstanbul gibi bir metropolün sonuçları saatler öncesinde belli olurken Ankara'nın seçim sonuçlarının sabaha kadar girilmemesi skandaldır" dedi.