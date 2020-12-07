Yavaş’ın aktardığı 3 katrilyonluk yolsuzluk iddiasının bilançosu: Süs bitkileri de var Osmanlıspor da

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Belediye Meclis toplantısında açıkladığı, eski döneme ait 3 katrilyonluk yolsuzluk iddiasıyla ilgili olarak belediyenin bugüne kadar 40’a yakın suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Suç duyuruları ile ilgili yasal süreç devam ediyor.

Yavaş’ın aktardığı, belediyenin 40’a yakın suç duyurusundan bazıları şöyle:

Süs bitkilerine 1,5 milyar lira: Suç duyurusundaki iddiaya göre, Çevre Koruma Dairesi, 28 Aralık 2015’teki ihalesinde, bitkilerin birim fiyatını çok üstünde belirledi ve dikim alanını olduğundan fazla gösterdi. Maliyet şişirilerek, belediye 576 milyon 677 bin lira zarara uğratıldı. Zararın bugünkü karşılığının 1,5 milyar liranın üzerinde olduğu belirtilerek, 30 Ocak 2020’de suç duyurusunda bulunuldu.

Hafriyat gelirleri Osmanlıspor’a: Suç duyurusundaki iddiaya göre, ANFA, hafriyat işlerini belediyeden 2014’te aylık 30 bin liraya alıp, bir ay sonra Osmanlıspor’a 100 bin liraya devretti. Osmanlıspor da işi özel şirkete verdi. Osmanlıspor böylece zaman içerisinde aylık 540 bin lira gelir elde etti. 2018’de özel şirketin usulsüzlük yaptığı iddiasıyla belediye ANFA ile sözleşmesini iptal ederek, Anket A.Ş.’ye işi verdi. Bu şirket, aylık 1,5 milyon lira kazanmaya başladı. Belediye, 533 milyon 402 bin lira gelir kaybına uğradı. Zararın bugünkü karşılığının 770 milyon lira olduğu belirtilerek, 22 Mayıs 2020’de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Teleferik usulsüzlüğü: Suç duyurusundaki iddiaya göre, teleferik yapım işinde usulsüz iş artışları yapılarak, yükleniciye 1540 gün haksız süre uzatımı yapıldı. Yüklenicinin ihale öncesi bilgileri ele geçirdiği, ihaleden sonra eklenen ödeme planı ile şirkete, 88 milyon 612 bin lira haksız ödeme yapıldığı belirtildi. Zararın bugünkü karşılığının 336 milyon lira olduğu belirtilerek 2 Eylül 2020’de suç duyurusunda bulunuldu.

Belbeton özelleştirmesi: Suç duyurusundaki iddiaya göre, 2 Mart 2012’de özelleştirilen Belbeton hisselerinin ihale edilmesi sürecinde, mevzuata aykırı değerleme raporlarına dayanarak, şirket değerinin altında satıldı. Zararın bugünkü karşılığı 126 milyon lira olduğu belirtilerek 17 Şubat 2020’de suç duyurusunda bulunuldu.

Hava aracı alım ve satımındaki usulsüzlük: Suç duyurusundaki iddiaya gö@re, 2012-2015 arasında 15 uçak ve helikopter alınarak 23 milyon 645 bin lira ödendi. Bakım ve onarım için de 8 milyon 83 bin lira verildi. 2016’da faaliyetlerden vazgeçilerek, aynı şirkete, uçak ve helikopterler daha düşük fiyata satıldı. Bugünkü karşılığı 63 milyon lira olarak hesaplanan zararla ilgili olarak 24 Şubat 2020’de suç duyurusunda bulunuldu.

Helikopter kiralama: Suç duyurusundaki iddiaya göre, Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ile ASKİ’nin helikopter kiralamala ihaleleri ile 935 saat uçuş taahhüdünde bulunuldu. Ancak sadece 204 saat uçuldu. 730 saat kullanılmadığı halde, yükleniciye ödeme yapıldı. Aynı helikopterin iki ayrı daire başkanlığına kiralandığı anlaşıldı. 4 milyon 589 bin lira haksız ödeme yapıldığı anlaşıldı. Bugünkü karşılığı 126 milyon lira olan zararla ilgili olarak 26 Mart 2020’de suç duyurusunda bulunuldu.

6 başlığa 2,8 katrilyon: Yavaş, sadece bu altı suç duyurusundaki usulsüz harcamanın 2,8 katrilyon lira olduğunu bildirdi. 40’a yakın suç duyurusunda 3 katrilyonluk usulsüz harcama iddiasının bulunduğunu açıkladı.