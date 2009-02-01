'Yattara'yı satmıyoruz'



Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, dedikoduların kendilerini engelleyemeyeceğini ve Yattara'yı satma gibi bir planlarının olmadığını söyledi.



Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Gineli oyuncuları İbrahima Yattara'yı satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.



Yener, Yattara konusunda kendilerine gelen herhangi bir talebin bulunmadığını belirterek, ''Yattara ile ilgili olan bir şey yok. Nedense, nereden olduğu belli olmayan, Trabzonspor'u bir yerden yıpratmaya yönelik, Trabzonspor'da sorun yaratmaya yönelik yayınlar yapılıyor. Gerçekle ilgisi olmayan şeyler yazılıyor'' dedi.



Yattara'nın futbolcuları olduğunu ve çıkıp futbolunu oynadığını ifade eden Yener, ''Dedikodular bizi engelleyemez. Kaldı ki Yattara'yı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Sadece Yattara için değil diğer oyuncular konusunda da aynı düşüncedeyiz'' diye konuştu.



Yattara'nın moralinin bozuk olduğu yönündeki söylentilere katılmadığını anlatan Yener, ''Ben kafile başkanıydım. Antrenmanları izledim, otelde de takımla birlikteydim. Maç öncesi sonrası, hep birlikteydik. Yattara'nın morali bozuk değil. Maçtan sonra hem yemek yedik hem Galatasaray maçını izledik. Son derece neşeliydi. Yattara, maç sonunda 'kolbastı oyununa katılmadı, morali bozuk' deniliyor. Yattara, oyundan erken çıkmıştı. Gribal enfeksiyon geçirdiği için de Yattara'ya maçtan bir gün önce serum takılmıştı. Hala tam olarak gribal enfeksiyonu üzerinden atamadı. Bu nedenlerle kolbastı oyununa katılmadı'' şeklinde konuştu.