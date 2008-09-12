Yattara'ya göre taktik belirlenecek

Beşiktaş’ta, Trabzon maçının taktiği, Gineli yıldızın durumuna göre belirlenecek. Ertuğrul Sağlam, sol kanatta görev vereceği isimleri de, Yattara’dan gelecek habere göre seçecek



Süper Lig’de ilk 2 maçını kazanarak averajla liderlik koltuğuna oturan Kartal’da, Trabzonspor maçının taktiği İbrahima Yattara’nın durumuna göre belirlenecek.



Zorlu maçı kazanarak zirvedeki yerini perçinlemek isteyen siyah-beyazlı takımda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, taktik arayışlarına hız verdi. Milli Takım kamplarında bulunan oyuncularının da dönmesiyle tam kadro çalışma fırsatını yakalayan Sağlam’ın özellikle Yattara için önlem planı hazırlayacağı vurgulandı.



Genç hocanın, Beşiktaş’ın, Trabzonspor ile daha önce oynadığı maçlarda siyah-beyazlı savunmayı çok zorlayan Gineli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve taktiğini de Yattara’nın durumuna göre belirleyeceği ifade edildi.



Kritik maçta tek forvet olarak Bobo’yu oynatmayı planlayan Ertuğrul Sağlam, forma giymesi halinde Yattara’nın karşısında sol kanatta kimlere görev vereceğini de henüz netleştiremedi.



