T24 LogoT24 Logo
Spor

Yattara'ya göre taktik belirlenecek

Beşiktaş’ta, Trabzon maçının taktiği, Gineli yıldızın durumuna göre belirlenecek. Ertuğrul Sağlam, sol kanatta görev vereceği isimleri de, Yattara’dan gelecek habere g&oum

12 Eylül 2008 03:00

Beşiktaş’ta, Trabzon maçının taktiği, Gineli yıldızın durumuna göre belirlenecek. Ertuğrul Sağlam, sol kanatta görev vereceği isimleri de, Yattara’dan gelecek habere göre seçecek

Süper Lig’de ilk 2 maçını kazanarak averajla liderlik koltuğuna oturan Kartal’da, Trabzonspor maçının taktiği İbrahima Yattara’nın durumuna göre belirlenecek.

Zorlu maçı kazanarak zirvedeki yerini perçinlemek isteyen siyah-beyazlı takımda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, taktik arayışlarına hız verdi. Milli Takım kamplarında bulunan oyuncularının da dönmesiyle tam kadro çalışma fırsatını yakalayan Sağlam’ın özellikle Yattara için önlem planı hazırlayacağı vurgulandı.

Genç hocanın, Beşiktaş’ın, Trabzonspor ile daha önce oynadığı maçlarda siyah-beyazlı savunmayı çok zorlayan Gineli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve taktiğini de Yattara’nın durumuna göre belirleyeceği ifade edildi.

Kritik maçta tek forvet olarak Bobo’yu oynatmayı planlayan Ertuğrul Sağlam, forma giymesi halinde Yattara’nın karşısında sol kanatta kimlere görev vereceğini de henüz netleştiremedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24