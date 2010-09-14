-YATTARA'NIN EN BÜYÜK BEKLENTİSİ TRABZON (A.A) - 14.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Sivaspor'u 6-1 yenen Trabzonspor'da, 2 gol atan İbrahima Yattara, en büyük beklentisinin Trabzonspor forması altında kaptan olarak şampiyonluk kupası kaldırmak olduğunu söyledi. Yattara, dünkü maça ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Sivasspor'un her yıl Trabzonspor'u zorlayan bir takım olduğunu belirterek, ''Bu yıl daha iyi konsantre olduk ve farklı kazandık. Kötü bir rakibe karşı oynamadık ama fırsatları iyi değerlendirdik. Galip geldiğimiz için mutluyuz'' dedi. Trabzonspor'da 8 yıldır forma giydiğini dile getiren Yattara, şöyle devam etti: ''Bu süre içerisinde en büyük beklentim Trabzonspor forması altında kaptan olarak şampiyonluk görmek. Geçen sezon son derece ciddi bir sakatlık yaşadım ve oynayamadım. Şimdi geri döndüm. Hedefim 4 yıl önceki o eski herkesin tanıdığı, özdeşleştirdiği Yattara'nın performansına kavuşmak. Bir yere gitmek şimdinin konusu değil. Ama bu gündeme geldiği takdirde bile Trabzonspor'a çok şey vermiş, kaptan olarak şampiyonluk kupasını kaldırmış bir Yattara olarak bunu gerçekleştirmek isterim. Şu anda da düşüncem, gücümün tamamını takımın performansı için harcamak.'' Türkçe konuşmak istediğini, ancak bazen zorlandığını ifade eden Yattara, ''Benim en büyük hislerim Trabzonspor'un başarısı için bir şeyler vermek. Geçen sezonki dil tartışmaları geride kaldı. Şimdiki tek beklentim Trabzonspor'un alacağı sonuçların beni memnun etmesi'' diye konuştu. Yattara, yaşadığı sakatlığın ardından tekrar sakatlık korkusu yaşamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Şampiyon olabilmek için bazı riskleri gerektiğinde alabilmelisiniz. Ben de şampiyon olmak istiyorum ve bu riskleri almak zorundayım. Sakatlıktan korkmuyorum. Takımın lideri olarak bu özveriyi göstermeliyim ki takım arkadaşlarım da bunu görüp örnek alabilsinler. Futbol benim hayatım. Benim oyun tarzım var ve bunu değiştirmem de çok kolay değil. Ama hayatta her şey olabilir. Sakatlık da Allah'tan. Korkarak yerinde durarak bir şey başaramazsınız. Biz kazanıp mutlu olmalıyız.''