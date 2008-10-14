Yattara yeniden antrenmanda



Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.



Milli takım kamplarında bulunan Tolga, Ceyhun, Serkan, Barış, Onur, Song ve Slyva'nın yer almadığı idmanda sakatlıkları geçen Yattara ve Hüseyin takımla birlikte yapılan çalışmaya katıldı.



Ligin 2. haftasında oynanan Ankaragücü maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Yattara, Katar kulübüne transferinin de gerçekleşmeyişinin ardından, yaklaşık 1. 5 aylık bir aradan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadı.



İdmanı takip eden basın mensuplarına selam vererek sahaya çıkan Yattara'ya, takım arkadaşları da kucak açtı. Genç futbolcu Ergin, Yattara'nın yanına giderek, "Yeni transfer hoş geldin. Ben Ergin Keleş memnun oldum" dedi.



Daha sonra kaptan Hüseyin'de Yattara'ya, "Yattara gel seni takımla tanıştırayım" diyerek Gineli futbolcuya tüm futbolcuların tek tek elini sıktırarak isimlerini söyledi. Gineli futbolcunun da takım arkadaşlarının yaptığı esprilere cevap vermesiyle idman neşeli bir hal aldı. Bu arada bordo - mavili takım idmanda kısa süreli düz koşunun ardından, ayak tenisi ve yarı sahada çift kale maç yaptı.





